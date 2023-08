Mittetulundusühing üritas karujahti kohtu abil peatada

Kohus on oma põhjendustes muuhulgas selgitanud, et karude arvukus ja levik on tõusutrendis ning asurkonna seisundit võib pidada väga heaks. "Karu küttimismahu määramisel on arvestatud vajadusega säilitada liigi praegune soodne kaitsetase ehk pruunkarude populatsiooni soodne seisund on tagatud. Keskkonnaamet on selgitanud, et karude arvukuse kasvuga suureneb tõenäosus inimese ja karu vaheliseks konfliktiks, muuhulgas on kasvanud pruunkarudega seotud liiklusõnnetuste arv ning hoolimata esmaste mitteletaalsete meetmete rakendamisest leidub karurünnaku ohvriks sattunud jahimehi, seenelisi ja marjulisi," seisis kohtu põhjendustes.