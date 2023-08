Rakveres põles lahtise leegiga nelja korteriga maja

Päästjatele laekunud esialgse info kohaselt põles puidust maja lahtise leegiga ning majas on inimene sees. Rakvere komando meeskonnavanem Madis Moor sõnas, et suitsu oli paista juba Tallinna tänavale, mistõttu kinnitati koheselt 2. aste.

"Jõudsime kohale ja nägime, et hoone tagumisest küljest on leegid aknast väljas ning alustasime kohe suitsusukeldumisega ja kustutustöödega. Elanikud olid meie saabudes juba ise majast välja saanud," rääkis Moor, kes arvas, et põlengu alguse hetkel oli ilmselt kaks inimest siiski majas.