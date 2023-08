Kollassaare talu – iidse vaimsusega paik, kuhu okupantide verised käed ei jõudnud

Just Hundipalu Tiidu juhatuse järgi otsustas Andres A. H. Tammsaare romaanis "Tõde ja õigus" Vargamäele tulla. Tiidu talu taga aga ongi praegune Kollassaare matkakodu. Elu sel üksikul soosaarel on elatud ilmselt juba aastatuhandeid. Kuid oma eraldatuse tõttu on see jäänud puutumatuks kõigest, mida nõukogude võim eesti rahva peal korda saatis. Toimekad vabatahtlikud on sellele vanale ja kunagi jõukale talule uue elu sisse puhunud ning möödunud aegade hõngu saab Kollassaarde kogema minna igaüks.