Neljapäeval kell 18.54 sai häirekeskus teate, et Rakvere linnas Tallinna tänaval on kortermaja rõdul tulekahju. Kohapeal selgus, et rõdul oli kasutatud gaasigrilli, mis oli paigaldatud bambusest piirdele liiga lähedale, mistõttu piire süttis põlema.