AUTOGA MATKALE ⟩ Noored rändurid jutustavad automatkade võludest

Oma seiklusi jagavad Liisa ja Herman ka YouTube‘i platvormil Wander Anticsi nime all. Hetkel on kanalil 22 videot ja neid on kokku vaadatud pea neli tuhat korda. "Mul on kunagi olnud suurem huvi filminduse ja videotegemise vastu," selgitas Herman, miks ta platvormil videoid avaldama hakkas. Vahepeal jäi see hobi küll töö ja igapäevaste tegevuste tõttu soiku, ent nüüd on sel matkade ja reiside kajastamisel oma koht. "Loen ennast väga algajaks sellel teel," lisas Herman ja ütles, et kõik oskused on iseõpitud, kuid ehk on kaasa aidanud suur filmihuvi.