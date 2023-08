Haljala vallas väheneb huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Suurimad muudatused võrreldes kehtiva korraga puudutavad toetuste määrasid. Uue korra järgi jääb toetuse määraks 70 protsenti õppemaksust või osalustasust, aga mitte rohkem kui 250 eurot kuus. Vana rakendatud korra kohaselt oli esimene toetus 100 protsenti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 300 eurot kuus ja teise huvihariduse ja -tegevuse toetus oli 50 protsendi ulatuses osalustasust või õppemaksust. Uues korras teise huvihariduse ja -tegevuse toetus kaob. Teised seni makstud toetused jäävad alles. Uue korra kohasel on võimalik maksta teenusepakkuja, õppuri-, transpordi-, ja huvilaagri toetust. Kui senini oli võimalik taotleda transporditoetust kõigil, siis edaspidi on toetuse taotlemise eelduseks asjaolu, et huvitegevuse või -hariduse omandamise koha ja õpilase kodu vaheliseks kauguseks on minimaalselt 15 kilomeetrit.