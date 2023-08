Laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kuid õhtul lõuna poolt alates pilvisus tiheneb. Võib olla üksikuid vihmahooge. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 2-8 m/s, õhtu poole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur jääb vahemikku 20 kuni 26 kraadi.

Pühapäeva ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, ning valitseb äikeseoht. Pärastlõunal on ida pool on selgem ja saju võimalus on väiksem. Õhtuks taevas kõikjal selgineb.