GALERII ⟩ Ubja põlevkivikaevanduses katsetati kaevandusrobotit

Tallinna Tehnikaülikooli Biorobootika keskuse vanemteadur Asko Ristolaineni sõnul on Euroopas väga palju väikseid ja raskesti ligipääsetavaid kaevandusi, kus tavapäraste kaevandamismeetodite rakendamine ei ole otstarbekas. Üheks lahenduseks peetakse kaevandusrobotite väljatöötamist.

Kaevandusroboti projektiga tegelevad praegu kolm ülikooli, mitmed geoloogiateenistused ja mõned eraettevõtted – ühtekokku 80 inimest. Eestis on projektiga seotud Tallinna Tehnikaülikool, kus Asko Ristolaineni kõrval on aktiivsed ka professor Maarja Kruusmaa, Roza Gkliva, Mohamed Walid Remmas, Jaan Rebane, Simon Godon ja Laura Piho. Projekti nimega Robominers on rahastatud Euroopa Komisjoni poolt 7,5 miljoni euroga.