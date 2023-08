Nädala kaja: august on istutuskuu

Nüüd paistab, et tasub siingi seenemetsa põigata. Isegi kui saak veel võimsaks ei kujune, saab vähemalt rõõmu looduses jalutamisest. Aga võib juhtuda, et korv saab juba poole tunniga täis. Ent ka sel juhul, kui metsaalune seentest kubiseb, ei ole kohustust seda kõike koju vedada. Korjata on ju tore ja mõnus, aga meeles peab hoidma, et kogu kraam tuleb ka ära puhastada.