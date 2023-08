Kolumn: maa põleb

Augusti teisel päeval sain Saksa ajalehest Frankfurter Allgemeine Zeitung teada, et kätte oli jõudnud globaalse ületarbimise päev. See märgib päeva, mil inimkond on ära kulutanud ressursi, mis on vastaval aastal taastuv. Pärast seda päeva tarbitakse ressursse rohkem, kui maakera võimaldab. Riigiti on pilt erinev ning ei ole mingi üllatus, et ökoloogilises mõttes elavad võlgu esmajoones tööstusriigid ja paremad on lood arengumaades. Kes soovib rohkem teada saada, näiteks arvutuskäigu kohta, otsigu internetist üles Global Footprint Networki lehekülg.