Tapa Kodus täitub spetsiaalselt autistidele mõeldud maja loomisest aasta

Pealtnäha on Loode tänaval asuv Tapa Kodu maja, kus autistid elavad, nagu kõik teisedki AS-i Hoolekandeteenused hooned. Varjualusega sissekäik, suurem elutuba, magamistoad. Autisti magamistuba on sisustatud lihtsalt ja lakooniliselt, seal on vaid üksikud mööbliesemed. Aknal puudub link. See annab vihje, et majas ei ela päris tavalised asukad.