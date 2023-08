Verge metoodika on pärit Norrast

Verge Opplæring AS-i tegevjuht Pål-Erik Ruud rõhutas: «Meie esmane eesmärk on õpetada personalile, kuidas käituda turvaliselt, eetiliselt ja tõsta töötajate teadlikkust. Ohutus ja eetika on omavahel tihedalt seotud, sest ärevad töötajad kipuvad sageli käituma negatiivselt ja seadma tarbetuid piiranguid. Ohutusel on suur mõju ka töötajate suhtlemisele. Me soovitame meeskonnatööd ja kõige vähem piiravaid sekkumisi.»

Ettevõte on arendanud valuta füüsilise ohjeldamise metoodikat. Ruudi sõnul on see välja töötatud spetsiaalselt klientide jaoks, kes on haavatavad, sealhulgas autistidele. «Füüsiline sekkumine põhineb sageli valu järgimisel ja liigese liikumise piiramisel. Meie meetodid on spetsiaalselt välja töötatud selleks, et mitte tugineda valu järgimisele, vaid keskenduda peamiselt hooldusele, toetusele ja kõige vähem piiravale sekkumisele,» selgitas ta.