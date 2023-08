Nathan Evans: «Mõnikord saab asi alguse meloodiast, mõnikord sõnadest»

õtt-öelda on Nathan Evansi karjäär mõneti võrreldav meie Contra omaga, kus postitöötajast sai peaaegu et üleöö suur staar, kuid Evansi haare on rahvusvaheline. Tema esitatav Uus-Meremaa vaalapüüdjate laul «Wellerman» on kogunud YouTube’is üle 200 miljoni vaatamise, Spotifys üle 50 miljoni kuulamise ning singel saavutas esi­koha nii Ühendkuningriigi kui ka mitme teise riigi edetabelites. Laul on populaarne Eestiski ja selle järgi tantsitakse spetsiaalset Wellermani tantsu.