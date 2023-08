Ilm teeb uuel nädalal järsu pöörde

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 5–11, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 18–23 kraadi. Esmaspäeva ennelõunal on pilvi hõredalt ja ilm on sajuta. Pärastlõunal arenevaist pilvedest sajab hoovihma. Esineb äikest ja on tugevate sajuhoogude ning tuulepuhangute oht. Puhub kagu- ja idatuul 5–12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 25–31 kraadi.