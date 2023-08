Sünoptik Kairo Kiitsak hoiatab hiidrahe eest

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjeldas sotsiaalmeedias, et ööl vastu esmaspäeva on oodata tõeliselt troopilist ööd: temperatuur ei lange 20 kraadist madalamale. Ilmamudelid pakuvad ööseks 20-25°C sooja. Esmaspäeva päev tuleb samuti südasuviselt kuum. Soojendava päikese toel tõuseb õhutemperatuur mitmel pool kuni 30°C-ni ja kõrgemalegi. Sooja ülempiiriks pakuvad ilmamudelid kuni 33°C.

Sünoptiline olukord on Kiitsaku sõnul ohtlik. Läänemere lõunavete kohal süveneb kiiresti madalrõhkkond, mille lohk laieneb üle Skandinaavia ja Baltimaade. Meie jääme pöörise idapoolsesse serva (niinimetatud sooja sektorisse), mis saab olema kohtumispaigaks kahe väga erineva temperatuuriga õhumassidele. Õhtul läheneb edela, lõuna suunalt külm front. Kuum õhk sunnitakse Eesti kohalt järk-järgult põhja poole taanduma. Külma frondi ees on tingimused võimsate äikesepilvede arenguks. Äikesepilvedega võivad kaasneda väga jõulised tuuleiilid (20-25 m/s, mõned mudelid teevad äikesepilvede alla tuulepuhanguid isegi üle 30 m/s). Ohuks on ka enam kui 2 cm läbimõõduga rahe ja hiidrahe. Hiidrahest räägitakse siis, kui rahe läbimõõt küündib vähemalt 5 cm-ni või üle selle. Tugevad tuuleiilid ja rahe võivad kahju tekitada.