Keskkonnaagentuur andis seitsmele maakonnale kõrgeima taseme hoiatuse

Kõrgeim, 3. taseme hoiatus, on antud kogu Lääne- ja Lõuna-Eestile. Esmaspäeva õhtul on oodata Lääne-Eesti saartel, mandri lääneservas ja Lõuna-Eestis äikesevihma valinguid, millega võivad kaasneda tuulepuhangud üle 25 m/s ja rahe. Sajuhulk kohati 30-50 mm. On võimalik trombide ehk keeristormide teke, hoiatab keskkonnaagentuur.