Väljatöötamisel olev kaevandusrobot liiguks väikese vilka masinana seal, kuhu inimene hästi ligi ei pääse, näiteks mahajäetud kaevandustes või vee alla jäänud aladel. Vee all töötav masin oleks praktiline ka selles mõttes, et siis ei peaks miljoneid tonne kaevandusvett kohalikesse kraavidesse ja jõgedesse pumpama. Põhjavee tase jääks sinna, kus see on.