Riigikogu ette ei saa tulla automaksuga, kui pole selget maakondliku ühistranspordi korraldamise plaani

Linnas on mure, et bussid on täis või käivad need ainult kolm korda tunnis. Maaelaniku suur võit on juba see, kui kodunt enam-vähem silmanähtavas kauguses peatub koolibuss vähemalt korra päevas. Liikumisvõimalused pole sugugi samaväärsed – Tallinnas saab liikuda nelja liiki ühissõidukiga, kolme liiki sõidujagamisteenust kasutades, taksoga, isikliku autoga või jala. Hajaasustuspiirkonnas on lisaks pikale jalgsimatkale praegu ainus ajasäästlik alternatiiv isiklik sõiduauto.