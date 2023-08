Homme, 9. augustil toimub Vihula mõisas Jaan Söödi ja Allan Vainola ning nende nooremate poegade ühiskontsert «Suvevärvid», kus tuleb esitusele mitu Jääääre ja Vennaskonna lugu, aga ka muid laule, mis nelik on välja valinud. Esinejate sõnul on kontsert suvine ja kirju, kavas on palju omaloomingut, tuntumaid ja vähem tuntud laule ning tulemas on ka üllatusi.