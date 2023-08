6.08 kell 12.54 anti häirekeskusele teada, et Tapa vallas Loksu külas oli krundile tehtud ohtlik ca 5-ruutmeetrine lõke. Teataja ise oli parasjagu krundist eemal. Krundil tegi lõket teataja joobeseisundis vend. Päästjad sõitsid kohale ning kustutasid lõkke 13.22ks.

7.08 kell 13.40 said päästjad teate, et Roela alevikus Sinilille tänaval on suur puu teele kukkunud ning sulgenud ühe sõidusuuna. Kella 13.52ks olid päästjad puu teelt kõrvaldatud.