Üle 200 inimese parandab Eestis palavikuliselt elektriliine

Torm murdis palju puid ja oksi, mis tekitasid hulgaliselt rikkeid üle Eesti, ja hetkel on elektrita ligikaudu 5000 klienti. Lääne-Virumaal on kella 17 seisuga vooluta enam kui 70 majapidamist.

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ütles, et hoolimata tugevast tuulest saab enamik keskpingerikkeid täna hilisõhtuks korda tehtud ja elektriühendus taastub. Härm kutsus inimesi üles riketest Maru rakenduse kaudu teada andma, öeldes, et see suurendab oluliselt katkestuste kõrvaldamise kiirust. Rakenduse vahendusel saab edastada pildimaterjali ja teatada asukoha, nii on tehnikutel olukorrast hea ülevaade.