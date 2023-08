Autosõiduürituse tõttu suletakse pühapäeval teelõike

Drivestonia korraldaja on Eesti rallilegend Margus Murakas, kes on samasuguseid sõidukogemust pakkuvaid üritusi korraldanud Euroopas juba pikka aega. "Kui koroonaviiruse ajal ei pääsenud Eestist välja, korraldasime sarnase ürituse siin. Nüüd oleme seda formaati edasi arendanud," sõnas Murakas. "Ja Lahemaal on väga ägedad teed."