Teisipäeval enne kella üheksat said päästjad teate, et Rakveres Lennuki tänaval tuleb neljakorruselise kortermaja aknast suitsu. Kohapeal selgus, et korterielanik oli päästjate kohalejõudmise hetkeks ruumidest juba väljas. Elaniku sõnul oli tuld võtnud tekk, mille ta seejärel oli vannituppa viinud, et tule edasist levikut takistada. Korteris üürgas suitsuandur ja toad olid suitsu täis. Päästjad sisenesid ruumidesse ja lokaliseerisid tulekahju mõned minutid hiljem.