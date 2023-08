Kohtust saab õiguse, aga kust saab õigluse ja südamerahu?

Viru maakohtu Rakvere kohtumaja kohtunik ütles ühel istungil, et kohtu ülesanne on kompromisse leida, kuid viitas, et alati ei too need endaga kaasa südamerahu. Tol korral küsis kohtunik tülli pööranud paari käest: "Kuidas selle konflikti siis lõpuks lahendatud saab?" Ja siinkohal ei mõelnud ta vara jagamist.