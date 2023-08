Lauri Saatpalu: «Hea muusika sõber olen küll ja selle tunnnen kaugelt ära»

Korraks ansambli ajaloole pilku heites selgub, et suurkontserdid on miski, mis alati Dagöga kaasas käinud. Ringi on tuuritatud artistidega alates laulvatest näitlejatest Evelin Võigemastist ja Hele Kõrvest ning lõpetades Bonzoga. Ansambli kontserte on salvestatud ülekandebussist, püütud tolle aja uusimat tehnoloogiat kaasates DVD-le ning loomulikult on see muusika jäädvustatud rahva südametes. Ehkki aastal 2008 teatati ansambli laialiminekust, lindistati 2010. aastal jälle kauamängiv, 2020 tuli välja seitsmes stuudioalbum. Dagö kestab edasi. Ansambli juhtfiguur Lauri Saatpalu avab tema hingeelu.