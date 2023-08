Väike-Maarja valla ehitusspetsialist Riho Tell märkis, et vajadus leida hoone valgustusele uus ja nüüdisaegne lahendus tulenes olemasoleva valgustuse halvast olukorrast ja energiahindade järsust kallinemisest. Nimelt on Väike-Maarja spordihoone valgustus muutmata kujul kasutuses maja valmimisest 2008. aastal.