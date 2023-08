Täna algab Viru Folk

Viru Folgil esineb kokku 42 kollektiivi ja artisti, kellest 13 on välismaalt, 29 kodumaised. Välisesinejatest annavad tooni šotlased. Festivali peaesinejaks on Nathan Evans, šotlasest merelaulude ehk shanty‘de esitaja, kelle hitiks lauldud "Wellermani" ootavad paljud suured ja väikesed festivalikülastajad.

Festivali peakorraldaja Peep Veedla sõnul on Briti saared üks tema lemmikpiirkondi. "Ma nagu pelgasin Šoti aastat eraldi teha, aga kange tahtmine oli šotlasi kutsuda ja siis ma leidsin, et koos Briti saartega saab mõne iirlase kaasata ja inglase. Võimalused on laiemad. Ja lõpuks lisandus Austraalia, kuna see on ka Briti lipuga seotud," ütles ta.