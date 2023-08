Moonaküla linnaosa vanema Daisy Kulli sõnul hakati üritust ette valmistama kevadel. "Märtsikuust alates me oleme asja arutanud, kokkuleppeid teinud. Muidugi sada protsenti need ilusad ideed ei realiseeru, aga me oleme ikkagi jäänud metsiku lääne teemapäeva mõtte juurde," rääkis ta.