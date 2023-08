Eaka treeneri pension on 714 eurot kuus. Trennidega teenib ta juurde veel 500 eurot kuus. Advokaatidele tuleb aga maksta 170 eurot töötunni eest pluss käibemaks. Praeguseks on Riho Rannikmaal kulunud kohtuskäigu peale juba 35 000 eurot.

"Poeg võttis 20 000 eurot pangalaenu. Põhiosa kohtukuludest on poeg kinni maksnud," selgitas Rannikmaa. Ülejäänud 15 000 eurot on treener katnud peamiselt säästudest. "Ka elukaaslane on mind toetanud. Toiduraha on siiamaani ikka jäänud," lisas ta.