Vainupea külla võib kerkida uhke hobusetall

Kaks hobust on alles algus. Perekonna eesmärk on kasvatada hobuste arv vähemalt viieni. «Mul on abikaasaga kolm last. Siis me saame kõik koos ratsutada,» ütles Jacque. Silmas peetakse, et tulevikus on hobuseid rohkemgi, näiteks kaheksa. Pole välistatud, et peavarju hakatakse pakkuma ka sõprade suksudele.