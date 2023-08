Aasta alguses 71-aastaseks saanud ärimees viidi Lepnal asuvast töö- ja elukohast kiirabiga Ida-Tallinna Keskhaiglasse. Praeguseks on Oleg Gross tagasi kodus ning tunnistas, et tunneb ennast hästi. Mees arvas, et terviserike oli põhjustatud omal ajal maadlemisest tekkinud unearteri vigastusest.