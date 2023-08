Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla rääkis mõni tund enne ametlikku avamist, et korraldamise viimastel tundidel tuli ette ootamatusi, millega aga saadi kenasti hakkama. Näiteks haigestus üks esineja, aga talle leiti kiiresti asendaja.

Samuti selgus, et kiigeplatsil ei ole voolu ja seda ei tule ka – seegi probleem leidis lahenduse. «Viimased tunnid enne algust on hästi põnevad,» ütles Veedla ja lisas, et ootamatustega toimetulek pakub suurt rahuldust.