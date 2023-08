Nädala kaja: suvepimeduse kiituseks

Nimelt tabasin eile rattaga õhtust tiiru sõites suvepimeduse saabumise. Sellesama, mille Tove Jansson on oma «Suveraamatus» nii suurepäraselt sõnastanud. «Iga kord lähevad ööd täiesti märkamatult pimedaks. Teed ühel augustiööl õue asja ja ühtäkki on kõik kottpime, maja ümber lasub suur soe must vaikus. Suvi küll kestab, kuid sellel pole enam elu sees, see on seiskunud, kuigi miski ei närtsi, ja sügis pole veel valmis tulema. Tähti ei ole veel, ainult pimedus.»