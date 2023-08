Kolumn: ood taaskasutusele

Aga mis siis? Eks pea ju olemas olema ka uue kraami tarbijaid, et nende asjad siis mõne aja pärast kirbukate riiulitele jõuaksid. Ringlus peab kusagilt alguse saama. Kuid praeguseks peaks vast iga vähegi planeedi käekäigust hooliva inimese teadvusesse olema jõudnud fakt, et uusi asju on liiga palju. Ka taaskasutuspoodide riiulite jaoks ülemäära palju. Kuid asjademasinad töötavad endiselt täistuuridel, sest majanduslangus on sõimusõna ja masinavärgiga seotud olevad inimesed peavad saama palka.