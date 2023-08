Värvika meistri juubeli puhul näeb galeriis ekspressionistlikke pühapilte

Künnapu viimaste aastate looming lähtub piiblist ja sellel on sakraalne mõõde. Kunstnikku huvitab järjest enam maalikunsti olemus – see, kust maalikunst pärit on. Perekonnapildid on kunstniku silmis samamoodi pühad pildid: näitusel on esindatud nii tema naine ja poeg kui ka vanemad.