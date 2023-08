Tantsimise vahele pakuvad festivali külastajatele kõhutäidet kümned toidu- ja joogitelgid. Mitmest telgist on võimalik osta endale kosutav šašlõkipraad. Pealava lähedal olevas telgis on võimalik soetada šašlõkk kümne euro eest ja grillvorsti kaheksa euro eest. Lõheprae eest tuleb selles kohas välja käia 18 eurot. Dublinist pärit Jeremy ostab sellest telgist huvitava roa - grillvorst ja hapukapsas kahe leivaviilu vahel. Selle eest maksis ta viis eurot. Janukustutamiseks tellis ta neljaeurose õlu. Tema arust on festivali kohta tegemist väga heade hindadega, sest näiteks Iirimaal tuleb festivalil maksta õlu eest umbes seitse-kaheksa eurot ja toitu peagu alati umbes kümme eurot. Ta on hindadega rahul ja ostab endale hea meelega süüa-juua.