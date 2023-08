Üle Eesti Käsmu kokku tulnud kirju folgiseltskond sõnas telklas, et hommikune telklamelu on kõige ägedam osa festivalist. Ka öö on tore. Mitmel pool kostab seltskondade jutukõminat ning öösel norskamist. Parklas ööbijad jäävad telklas vennastumisest eemale.

Noarootsist saabunud Ringo ja Ebekai on Viru Folgil käinud juba kümme aastat. Seltskonda on aja jooksul järjest lisandunud. Kõrvuti telklas askeldanud folgilistest on nüüdseks kujunenud suurem seltskond, kes igal aastal folgil taas kokku saavad. Tulijaid on nii Hiiumaalt, Noarootsist, Pärnust, Tartust ja isegi Saksamaalt.