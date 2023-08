Suur galerii ⟩ Superautode ralliüritus rõõmustas kohalikke ja pakkus osalejatele ülevoolavaid emotsioone

Siinkirjutaja üleskutsele, kas kellegil on sportlikku autot ja tahaks selle roolis ühe ralli läbida, reageeris igapäevaselt Tartu ja Tallinna kiirabis leiba teeniv Kaido Nurk. Nimelt tema elukaaslane doktor Sirli Saar omab üht pea 260 kilovatise võimsusega Ford Focus RS-i. Lubadusega, et Kaido toob auto õhtul tervena koju, me selle superautode mõõduvõtmise starti asusimegi.