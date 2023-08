Rakvere ja Tapa majaomanikud saavad küttekolde uuendamiseks toetust küsida

Kliimaminister Kristen Michal ütles, et võrreldes teiste riikidega on Eestis puhas õhk, kuid just kütteperioodil põhjustab ahjude kütmine linnades õhku sattuvate peenosakeste tõttu oluliselt õhusaastet. Ministri sõnul aitab uue ahju ehitamine või keskkütte võrgustikuga liitumine parandada õhukvaliteeti, parandada tuleohutust ja energiatõhusust.