Vedurijuhtide üldkoolituse juhendaja instruktorvedurijuht Artur Lorents ütles, et vedurijuhi amet on vaheldusrikas ja suure vastutusega. "Vastutame reiside käigus sadade inimeste turvalisuse ja reisikogemuse eest. Aga saame seda teha Euroopa tipptasemel reisironge juhtides," rääkis mees.

Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe ütles, et rongid on tehnoloogiliselt Euroopa tipptasemel ning nende käsitsemine ei nõua füüsilist jõudu. Vedurijuhi koolitusele otsitakse inimesi, kes on täpsed ja korrektsed, kohusetundlikkud, hea keskendumis- ja tähelepanuvõimega.