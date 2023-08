"Tõesti, olete õigesti informeeritud," ütles ettevõtja Mart Kuusk esimese hooga Virumaa Teatajale. "Me just värskelt tegime sõber Hannesega, kes on idee autor, tema ekstsellents härra suursaadik Hiina vabariigis, sõudmiskatsetuse selle paadiga," lisas ta.

Hannes Hanso meenutas: "Ma kolm või neli aastat tagasi vaatasin BBC uudiseid ja nägin, et neli Briti naist, neli vanemat daami just lõpetasid sõudmise üle Atlandi ookeani ja sellest finišist seal Kariibidel oli üks lõik. Mind kohe kõnetas see. Ma mõtlesin, et Jeesus, kui tore mõte on üle ookeani minna sõudepaadiga."