"Komisjoni otsus oli konsensuslik, kuna Mart Aus eristus tugevalt teistest kandidaatidest. Tal on nii laiapõhjalised teadmised ja kogemused kui ka väga selge visioon, kuidas Rakvere muusikakooli arendada. Nimelt pidid konkursil osalejad esitama omapoolse visiooni muusikakooli arengust. Mart oli selle koostamisel teinud põhjaliku töö ja ma usun, et Rakvere muusikakoolis on ees väga positiivsed arengud," rääkis Rakvere linnapea Triin Varek.