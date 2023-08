Haljala kiriku fassaaditööd paljastasid unikaalse leiu

OMA Fassaad OÜ projektijuht ​Martin Kärner, kes on hariduselt küll ehitusinsener, mitte ajaloolane, kuid on oma tööstaaži jooksul kokku puutunud paljude vanade ehitistega, nimetab nišše tõeliseks suurleiuks. "Võibolla on see isegi aasta leid, mis hakkab tulevikus Haljala vallale kuulsust tooma," lisas mees. Kuigi keskaegseid kirikuid on Eestis palju, ei ole selliseid süvendeid ühelgi. Tõsi, alati on võimalus, et need on veel krohvi all peidus.