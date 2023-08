Mõnikord juhtub nii, et pärast puhkust oleks hädasti vaja veel ühte puhkust, et ennast puhkusest välja puhata. Iga puhkamine ei pruugi olla välja puhkamine. Samas on see kõik hästi personaalne. Mõni suudab end välja puhata ka keerukatel tööperioodidel – kas siis tõmmates konkreetse joone töö- ja puhkeaja vahele või lihtsalt doseerides õigesti töö rabamisse suunatud energiat, mitte tõmmates ennast ribadeks. Nõnda ei tekigi peas mingit säherdust pusa, mida mitu nädalat järjest lahti harutama peaks.