Kiri: suvetööga raha teeninud noored on parimas seisus, et alustada investeerimisega

Kuigi investeerimine ei pruugi tööturul esimesi samme astuvale noorele kõlada kõige atraktiivsema lahendusena, on see tulevikku silmas pidades siiski üks kasulikumaid ja enim kindlustunnet pakkuvaid otsuseid. Selleks et jõuda investeerimise ja selle kaudu vara suurendamise juurde, tuleb alustada säästmisest ja säästmisharjumuse tekitamisest.

Kui investeerimine tundub inimestele tihtilugu keeruline tegevus, siis säästmine kõlab seevastu lihtsama ja arusaadavana. Siiski on vaja säästmisest tekitada teadlik ja järjepidev harjumus, et see pikemas plaanis kasu tooks. Kui vanemad on ise harjunud regulaarselt sääste koguma, on kergem ka last säästmise poole suunata.