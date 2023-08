Näeme aina enam üleskutseid: osta rohelist, osta kestlikku, tarbi õiglaselt toodetut! Need on loosungid, millega kaupmehed ja tootjad võrgutada püüavad. Kas tegemist on mingi moeröögatuse või millegagi, mis üks hetk on koguni eluliselt oluline? Peagi asub Euroopa Liit tarbijate elu lihtsustama, et teaksime, milline toode on päriselt keskkonnahoidlikult toodetud ja milline seda vaid väita tahab.