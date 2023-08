Saksofonisuvekooli lapsed tuuritasid mööda maakonda

Kõigis 22 saksofonisuvekoolis tunde andnud Rakvere muusikakooli vilistlane professor Olavi Kasemaa meenutas, et esimene suvekool toimus kunagi Kundas kaheksa õpilasega. Nüüd on soovijaid nii palju, et registreerumiseks tuleb olla väle. Suvekoolis on nimelt 50 kohta, soovijaid aga rohkemgi.