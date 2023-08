Untsakad esinesid reedel Viru Folgi Briti saarte aasta esimesel päeval austuskontserdiga Iirimaa läbi aegade kuulsaimale folkbändile The Dubliners. Esitamisele tulid ka need neli lugu, millele oli sõnad kirjutanud Uhtnast pärit Raudo.

Raudo on Untsakate Jaanus Põlderi ammune tuttav, sest ta mängib mandoliiniorkestris, mida Põlder juhendab. «Ta on karismaatiline kuju. Temaga on võimatu mitte sõbruneda,» rääkis Raudo Põlderist.