Rakveres kavandatakse järgmise aasta tänavatoidufestivali

Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte avaldas heameelt, et toidutänav Rakverre jõudis. "Külastajad võtsid sündmuse soojalt vastu ning ootavad seda Rakverre tagasi. Usun, et meie koostöö jätkub ning saame peagi uued kuupäevad välja reklaamida."

Rakvere linnapea Triin Varek lisas, et Rakvere maakonnakeskusena rõõmustab, et saame toredaid sündmusi pakkuda nii linlastele kui ka külalistele. "Eriliselt hea meel on, kui vahvad asjad leiavad aset korduvalt, mitte ühekordselt, ning tekivad uued traditsioonid. Toidukultuur on täiesti iseseisev teema ja toidutänav sündmus, mille pärast tasub kohale sõita kaugemaltki."