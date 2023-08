Pärdi päevad puudutavad kontserdiga Rakveret

2023. aasta Pärdi päevade kontsertidel on festivali kunstilise juhi Tõnu Kaljuste sõnul Arvo Pärdi looming dialoogis mitme heliloojaga: Pärt – Saint-Saëns, Pärt – Tormis, Pärt – Kõrvits, Pärt – Tüür ja Pärt – Lang. Arvo Pärdi sünnipäevakontserdil 11. septembril kõlab aga vaid tema enda looming. Pärdi muusikat saab sel aastal kuulda ka uue generatsiooni esituses – kontserte annavad Rasmus Puur ja tema VHK orkester.

Rakveres toimub kontsert "Pärt ja Tüür" laupäeval, 9. septembril Kolmainu kirikus. Collegium Musicale ja dirigent Endrik Üksvärava esituses tulevad ettekandele Erkki-Sven Tüüri "Rändaja õhtulaul" ja "Canticum Canticorum Caritatis" ning Arvo Pärdi "Nunc dimittis", "Most Holy Mother of God", "The Deer‘s Cry" ja "Ja ma kuulsin hääle ...".